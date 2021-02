Zakopane. Puchar Świata bez kibiców na trybunach. Znaleźli na to sposób. Relacja reportera WP

Zakopane. Tysiące kibiców pojawiło się pod Wielką Krokwią na Pucharze Świata. Nie mogli zebrać się trybunach z powodu epidemii koronawirusa i licznych obostrzeń. Dlatego miłośnicy zimowych sportów obserwowali zmagania zawodników z daleka. – Takie tłumy, że trudno znaleźć miejsce – relacjonował reporter WP Klaudiusz Michalec. – Przed telewizorem jest lepszy widok, ale tutaj te emocje robią swoje – powiedziała jedna z kibicek przed kamerą, dodając, że przyjechała z fanklubem Kamila Stocha, która liczy około 100 osób. – Przyjechaliśmy w stówkę autokarem po to, by kibicować. Będziemy dzisiaj i będziemy i jutro – przyznała inna. Pozostali kibice próbowali szukać różnych sposobów, by śledzić zmagania polskich skoczków. Jeden z nich przyniósł lornetkę. W sobotę skoczek Andrzej Stękała zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Rozwiń