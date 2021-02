Zakopane. Policja podsumowuje weekend. "Sobotnia noc wyjątkowo spokojna"

Po zeszłotygodniowej imprezie na Krupówkach zakopiańska policja podsumowała mijający weekend. - Sobotnia noc była wyjątkowo spokojna, bez nadzwyczajnych interwencji policji. Łącznie przeprowadziliśmy ich 189, wylegitymowaliśmy 334 osoby, nałożyliśmy 189 mandatów karnych, z czego 151 za brak maseczki. W niektórych przypadkach skierowaliśmy wnioski do sądu za wykroczenia - mówił w rozmowie z reporterem WP asp. sztab. Roman Wieczorek. Oficer prasowy z KPP Zakopane zauważył, że podczas mijającego weekendu dało się zauważyć mniejszą liczbę awantur na Krupówkach. - Pojedyncze osoby przesadziły niestety z alkoholem i musiały zostać zatrzymane do wytrzeźwienia, dwoje z nich znieważyły policjantów i usłyszały zarzuty. Również w niedzielę doszło do nietypowej sytuacji. Zatrzymaliśmy mężczyznę, który usiłował przekupić interweniujących policjantów, którzy chcieli nałożyć na niego mandat karny za brak maseczki. Ta osoba oczywiście została zatrzymana, odpowie teraz karnie za próbę przekupstwa, to kara do nawet 10 lat pozbawienia wolności - mówił Wieczorek.

