"Gigantyczny skandal". Zakopane odcięte od wody

- To jest gigantyczny skandal. Mam pełny dom gości, sąsiedzi obok również. Od rana co chwilę przychodzi do mnie jakiś oburzony turysta, który ma do mnie pretensje, że nie ma wody w kranach. Ludzie nie mają się jak umyć czy nawet spuścić toalety. W łazienkach już brzydko pachnie. Wszystkim tłumaczę, że to nie moją wina, tylko miasta - powiedział w rozmowie z Onetem pan Mateusz, właściciel pensjonatu przy ul. Makuszyńskiego.