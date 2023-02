Zakładają wspólną partię. Zrobili im test zgodności

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Magdalena Sroka - prezeska Porozumienia oraz Michał Kołodziejczak - lider AgroUnii rozmawiali o nowej wspólnej partii. Politycy potwierdzili, że mają już nazwę dla tej formacji, ale nie chcą jej jeszcze zdradzać. - Musimy się jeszcze chwilę wstrzymać. Nazwę ujawnimy w kolejnym etapie - oświadczył lider AgroUnii. - Mamy pomysł, jak przywrócić wiarę w ludzi, że w Polsce może być inaczej - kontynuował. Magdalena Sroka oraz Michał Kołodziejczak wzięli również udział w teście zgodności Porozumienia oraz AgroUnii. Zadaniem polityków było w tym samym czasie odpowiedzieć: tak lub nie na tezy bądź pytania Patryka Michalskiego. "W walce o moje postulaty jestem gotowy/gotowa palić opony i wysypać zboże podczas protestów". Goście WP podnieśli tabliczki "nie". Lider AgroUnii wytłumaczył, że jego formacja paliła niegdyś opony, ale nie wysypywała zboża. - Dziś nie planujemy takich rzeczy - zapewniał rozmówca Patryka Michalskiego. Politycy nie chcieli jednak odpowiedzieć na pytanie, czy program 500+ powinien zostać zwaloryzowany do 700 zł. Wspólnie stwierdzili, że na to nie da się odpowiedzieć: tak lub nie. Kolejną tezą przytoczoną przez dziennikarza WP było: "jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego i uważam, ze aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być wyłącznie decyzją kobiety". Magdalena Sroka podniosła tabliczkę z odpowiedzią nie. Kołodziejczak zabrał z kolei głos. - To nie są pytania, aby odpowiadać w taki sposób. Ja nie będę politykiem ludzkich sumień. Nie będę łamał nikomu kręgosłupów. Jesteśmy przed ważną rozmową na ten temat - wskazał lider AgroUnii. Dopytywany o konkretną odpowiedź polityk podniósł tabliczkę z napisem "nie". Kolejnym pytanie Patryka Michalskiego było czy nowa partia wyrazi zgodę na związki partnerskie, także osób tej samej płci. - Związki partnerskie w mojej ocenie powinny zostać uporządkowane. Natomiast dla mnie rodzina jest podstawową komórką, a tworzy ją kobieta i mężczyzna - stwierdziła szefowa Porozumienia i dodała, że regulacje prawne muszą w tej sprawie zostać potwierdzone. - Ale nie mamy konkretnej ustawy, o której rozmawiamy - podkreśliła posłanka. Kolejnym pytaniem do polityków brzmiało, czy najbogatsi powinni płacić większe podatki. Magdalena Sroka odpowiedziała, że nie. Z kolei Kołodziejczak unikał odpowiedzi. Zapowiedział rozmowy na ten temat w nowej formacji. Zgodnie politycy odpowiedzieli na ostatnie pytanie. Stwierdzili, że kategorycznie wykluczają współpracę z PiS-em.