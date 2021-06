Zakażenia wśród zaszczepionych. Izraelscy badacze sprawdzili, jak często do nich dochodzi

Izrael to jeden z liderów w szczepieniach przeciwko COVID-19. W ostatnich dniach przybywa tam jednak nowych zakażeń, co przypisuje się wywodzącemu z Indii wariantowi Delta. Naukowcy sprawdzili, jak często obecność koronawirusa potwierdza się u osób, które przyjęły już co najmniej jedną dawkę szczepionki.