Zakaz starszych diesli w Niemczech oznacza, że trafią do Polski? Miliony tanich aut na rynku

Unia Europejska zwróciła uwagę kilku państwom na stan powietrza zagrażający zdrowiu ich mieszkańców. Polskie media obiegła głównie informacja o żółtej kartce dla naszego kraju, jednak również nasi zachodni sąsiedzi zostali upomniani. Wywołana tym zmiana prawa w Niemczech może oznaczać tanie samochody dla Polaków.

Propozycje nowego prawa mówią o tym, że zakaz objąłby wszystkie samochody z dieslami niespełniające normy Euro 6, która weszła we wrześniu 2014 r. W efekcie wielu właścicieli takich aut zostałoby zmuszonych do wymiany pojazdu, a co za tym idzie na rynku wtórnym pojawić się może sporo samochodów, których w Niemczech nikt nie będzie chciał. Oznacza to zdecydowanie niższe ceny.