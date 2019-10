Zakaz promowania seksu wśród nieletnich. Projekt zostaje w Sejmie

Projekt zmian w kodeksie karnym, przedstawianych jako penalizacja edukacji seksualnej zostaje w Sejmie. Pomysłodawcy tłumaczą, że to zakaz szkodliwej seksualizacji dzieci. W trakcie obrad doszło do spięcia z udziałem Elżbiety Witek.

Marszałek Sejmu zwróciła uwagę Monice Wielichowskiej, by zadała pytanie, do którego się zgłosiła. W momencie, w którym posłanka PO zaczęła krytykować projekt, mówiąc o "cofnięciu Polaków do średniowiecza", Elżbieta Witek odebrała jej głos.