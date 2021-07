Zakaz muzyki w barach i godzina policyjna. Restrykcje na popularnej wyspie w Grecji

Koronawirus w Grecji. Nowe obostrzenia na wyspie Mykonos

"Wzywam mieszkańców, gości i pracowników na naszej pięknej wyspie do ścisłego stosowania się do tych środków ostrożności (...), byśmy mogli szybko ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a Mykonos mogła wrócić do normalności" - powiedział wiceminister.