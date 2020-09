Zakaz lotów. Od dziś nie polecimy do ponad 40 krajów

Lista krajów, do których od środy 2 września nie można polecieć była modyfikowana do ostatniej chwili. Rząd w ostatnich dniach dodał do niej Hiszpanię, Maltę, Rumunię i Albanię. Z listy zniknęły natomiast Francja i Chorwacja. Zakaz lotów obowiązuje zarówno z, jak i do Polski.