Zakaz lotów do Polski. Na liście może się znaleźć kolejny kraj

Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Kolejny kraj ma zostać objęty zakazem lotów do Polski. Najprawdopodobniej będzie to Francja.

Koronawirus. Francja może znaleźć się na liście krajów z zakazem lotów do Polski

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, decyzja w sprawie wpisania Francji na listę państw z zakazem lotów do Polski ma zostać podjęta do końca tego tygodnia. Jest to związane z trwająca epidemią koronawirusa i wzrostem liczby nowych zakażeń. W poniedziałek ministerstwo zdrowia Francji podało informację, że wykryto ponad 4,2 tys. nowych przypadków.

Zakaz lotów do Polski. Co będzie oznaczało wpisanie Francji na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski?

Jeśli Francja zostanie wpisana na listę krajów objętych zakazem lotów do Polski, obywatele RP, którzy tam przebywają, będą musieli wracać do kraju specjalnymi rejsami ewakuacyjnymi, które przygotuje LOT. Ewentualnie będą mogli zdecydować się na podróż samochodem.

Zakaz lotów do Polski. LISTA

Od 2 do 15 września 2020 zakazem lotów objętych będzie 44 państw z całego świata. Niemożliwe jest lądowanie w Polsce samolotów startujących z terenu:

1) Belize;

2) Bośni i Hercegowiny;

3) Czarnogóry;

4) Federacyjnej Republiki Brazylii;

5) Królestwa Bahrajnu;

6) Królestwa Eswatini;

7) Królestwa Hiszpanii;

8) Meksykańskich Stanów Zjednoczonych;

9) Państwa Izrael;

10) Państwa Katar;

11) Państwa Kuwejt;

12) Państwa Libii;

13) Republiki Albanii;

14) Republiki Argentyńskiej;

15) Republiki Armenii;

16) Republiki Chile;

17) Republiki Dominikańskiej;

18) Republiki Ekwadoru;

19) Republiki Gwatemali;

20) Republiki Hondurasu;

21) Republiki Indii;

22) Republiki Iraku;

23) Republiki Kazachstanu;

24) Republiki Kolumbii;

25) Republiki Kosowa;

26) Republiki Kostaryki;

27) Republiki Libańskiej;

28) Republiki Macedonii Północnej;

29) Republiki Malediwów;

30) Republiki Malty;

31) Republiki Mołdawii;

32) Republiki Namibii;

33) Republiki Panamy;

34) Republiki Paragwaju;

35) Republiki Peru;

36) Republiki Południowej Afryki;

37) Republiki Salwadoru;

38) Republiki Surinamu;

39) Republiki Zielonego Przylądka;

40) Rumunii;

41) Stanów Zjednoczonych Ameryki;

42) Wielkiego Księstwa Luksemburga;

43) Wielonarodowego Państwa Boliwia;

44) Wspólnoty Bahamów.

