Lidl otwarty w niedziele? Zakaz handlu łatwo ominąć. Z luki korzysta już Biedronka

- Aktualnie rozważamy różne scenariusze - mówi Business Insider polska Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska. - Firma od wielu lat operuje na polskim rynku, dostosowując się do bieżących warunków ekonomicznych. Zawsze funkcjonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - zaznacza.