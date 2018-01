Zakaz handlu w niedziele. Klamka zapadła

Sejm przyjął poprawki do ustawy ograniczającej handlowanie w niedziele. Wyjaśniła się kwestia sprzedaży nie tylko w piekarniach, cukierniach czy lodziarniach. Nowe prawo zacznie obowiązywać już od marca.

Handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. Już w marcu dozwolony będzie tylko w dwie niedziele, od 2019 roku w jedną, a od 2020 roku w niedziele w ogóle nie będzie można handlować - stwierdzili posłowie przyjmując poprawki Senatu do ustawy o zakazie handlu. Choć będą wyjątki.

Sejm zgodził się, by sprzedaż w kwiaciarniach, piekarniach, lodziarniach czy cukierniach była w niedziele dozwolona. Pod warunkiem jednak, że sprzedaż odpowiednio kwiatów, pieczywa, lodów, słodyczy czy ciastek będzie w tych miejscach przeważająca.

Posłowie zgodzili się też na niedzielną sprzedaż ryb - zarówno w punktach pierwszej sprzedaży, jak i bezpośrednio od rybaków, z tzw. burty. A to dlatego, że nie we wszystkich portach są punkty sprzedaży.

Zakazu nie będzie też np. w jednostkach wojskowych (wcześniejsza wersja projektu mówiła o garnizonach, co senatorom wydało się określeniem zbyt obszernym i mogącym budzić wątpliwości interpretacyjne).

Senat zdecydował się wprowadzić poprawkę do przepisu pozwalającego na otwieranie w niedziele placówek handlowych "w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście". Senatorowie dodali do tego taki warunek, że taki handel musi odbywać się "we własnym imieniu i na własny rachunek". W czwartek wieczorem posłowie poparli tę poprawkę.