Zainwestuj w mieszkanie i chroń oszczędności przed inflacją! Gdzie opłaca się kupić nieruchomość?

Sokołowscy Nieruchomości budują nowoczesne osiedle, przy ul. Kaktusowej w Białymstoku. Osiedle połączy osoby szukające lokali o wyższym standardzie na wynajem oraz klientów inwestycyjnych. To kameralna inwestycja, która oferuje miejsce do relaksu, szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu, łatwy dostęp do wszelkich ośrodków i dóbr jakie oferuje stolica województwa podlaskiego. Osiedle Kaktusowa jest idealnie skomunikowane z centrum Białegostoku. Na obecnym etapie inwestycji powstają budynki, w których znajdzie się 36 mieszkań o powierzchni 69,6 i 70 m2. To sprawdzone, idealne metraże dla par, rodzin z dziećmi, jak też dla singli ceniących sobie przestrzeń. Sokołowscy zadbali o zachowanie najwyższych standardów przy budowie domów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań i doskonałej jakości materiałów. Ciekawa, ponadczasowa architektura Osiedla Kaktusowa zaspokoi potrzeby nie tylko mieszkaniowe, ale także estetyczne mieszkańców.