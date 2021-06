Zagłosowali przeciw odwołaniu Ryszarda Terleckiego. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka tłumaczy

Krótko po północy Sejm odrzucił wnioski opozycji o dymisję Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Nie poparli go m.in. posłowie Porozumienia, którzy wcześniej krytycznie oceniali jego wpis nt. liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Sprawę komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. - Jako Porozumienie mamy swoje zastrzeżenia, o nich zawsze bardzo głośno mówimy, jeśli chodzi o marszałka Terleckiego. Dobrze, że doszło do pewnej refleksji, że spotkał się z panią Cichanouską po to, mam nadzieję, żeby przeprosić i wyjaśnić swój zupełnie niepotrzebny wpis. Ale nie jest to powód do tego, żeby odwoływać wicemarszałka - tłumaczyła. - Z wypowiedziami aroganckimi i chamskimi mamy do czynienia zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej. Ubolewam nad poziomem tej debaty, w wielu momentach przekracza ona granice, których przekraczać nie powinniśmy - dodała Sroka.