Zagłosował za "lex TVN". Kukiz tłumaczy

- Głosowałem zgodnie z programem Kukiz’15 z 2015 roku, który jest identyczny, może być jedynie wzbogacony o pewne rzeczy. Konsekwentnie dążę do zrealizowania jak największej liczby postulatów, w tym postulatu dekoncentracji kapitałowej w mediach. I to jest jedyna moja intencja. Natomiast nie wykluczam intencji takiej, która jest w PiS, by w jakiś sposób TVN uciszyć - mówił Paweł Kukiz w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, pytany o głosowanie ws. ustawy "lex TVN". - Nawet jakby PiS się wycofał z tej ustawy, to i tak bym zagłosował za tą ustawą, bo obiecywałem wyborcom, że będę walczył o dekoncentrację kapitałową w mediach - podkreślił. - Nikt nie zauważa, że warunkiem głosowania za tą ustawą było uwzględnienie poprawki Kukiz'15, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły w przyszłości wykupywać akcji TVN - dodał Kukiz.