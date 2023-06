Tajemnicze zaginięcie. Jest nowa hipoteza psychologa

44-letnia Aneta Jagła i jej mąż 49-letni Adam Jagła nie wrócili do mieszkania na Mokotowie od nocy z 20 na 21 maja. Psycholog dziecięcy Igor Wiśniewski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przedstawił jedną z hipotez na temat tego, co mogło skłonić małżeństwo do porzucenia dzieci i nagłego wyjazdu.