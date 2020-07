Zaginięcie Iwony Wieczorek. Odnaleziono ślady krwi oraz pojemniki z kwasem

Na ślady krwi natrafiono na terenie garażu przy ulicy Konwalii w Gdańsku. Jej próbki trafiły już do laboratorium. Dodatkowo odszukano pojemniki z kwasem i odkryto również, że znajduje się tam zabetonowany kanał samochodowy. Podczas poszukiwań korzystano z georadaru - wskazał on na dwa punkty niezgodne ze strukturą betonu, co może wskazywać na to, że w kanale coś się znajduje.