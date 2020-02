Iwona Wieczorek nie zostanie uznana za zmarłą. Śledztwo trwa

Iwona Wieczorek zaginęła 10 lat temu. Do teraz nie wiadomo, co się z nią stało. Jedno w sprawie jest pewne - będzie się toczyć nadal, ponieważ Iwona Wieczorek nie zostanie uznana za zmarłą.

Dodaje, że ma świadomość tego, że to leży w kwestii cudu, żebyśmy się dowiedzieli, co się stało.

- Myślę, że Iwona nie mogłaby uciec - stwierdziła nauczycielka. Dodaje, że dziewczyna nie miała powodu, by to robić. - Jej charakter był zupełnie inny. Nie miałaby po co uciekać z domu. To jak było między nią i jej mamą w ogóle nie mogło jej do tego skłonić - ocenia.