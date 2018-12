Zaginęła Kamila Siedlecka ze Świdnika. Policja prosi o pomoc

Świdniccy policjanci poszukują zaginionej 26-letniej Kamili Siedleckiej. Kobieta wyszła z domu 27 listopada. Do tej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną.

W chwili zaginięcia ubrana była w zimową kurtkę do kolan w kolorze butelkowej zieleni. Kaptur kurtki obszyty był sztucznym futrem. 26-latka miała też na sobie proste spodnie - czarne lub niebieskie jeansowe.

Zaginiona mogła przebywać na terenie Lublina w okolicy osiedla Tatary lub Kalina. Dzielnice te znajdują się niedaleko rzeki Bystrzycy. W związku z tym w piątek straż pożarna we współpracy z policją prowadzili tam poszukiwania 26-latki. Nie natrafiono na żadne ślady kobiety.

Zaginieni przypisani do pierwszej kategorii to osoby, które nagle opuszczają miejsce swojego pobytu. Jeśli okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności takiej osoby, policja rozpoczyna swoje działania. Kwalifikacja pierwszego stopnia stosowana jest również wtedy, gdy realna jest możliwość popełnienia przez taką osobę samobójstwa, lub jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie może kierować swoim postępowaniem albo wymaga opieki lub pomocy innych osób.