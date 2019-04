Zaginęła 17-latka. Ula Czajka z Ochotnicy Górnej nie wróciła ze szkoły

Rodzina i policja poszukują 17-letniej Urszuli Czajki z Ochotnicy pod Nowym Targiem. Dziewczyna w piątek nie wróciła do domu ze szkoły. Bliscy mówią, że nastolatka nigdy wcześniej nie znikała z domu na tak długo.



- Ula nigdy nie znikała z domu. Wcześniej ile razy gdzieś wychodziła, czy to do koleżanki, czy gdzieś indziej, to zawsze dzwoniła do mnie, albo do siostry, że jest tu i tu. Mówiła o której wróci. Nigdy nie zdarzyło się, by uciekała z domu - stwierdza w rozmowie z portalem gazetakrakowska.pl Jadwiga Czajka mama 17-latki.