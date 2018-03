Zaginęła 17-latka. Policja prosi o pomoc

Policjanci z Zawiercia poszukują Angeliki Zdrady. Odkąd 17-latka wyszła z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Górze Włodawskiej, kontakt się z nią urwał. Służby proszą o pomoc w znalezieniu dziewczyny. Każdy kto jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji o jej miejscu przebywania proszony jest o pilny kontakt.

Angelika opuściła Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w poniedziałek, 5 marca, ok. godziny 8 rano. Miała dotrzeć do jednej ze szkół w Zawierciu. Od tego czasu kontakt z nastolatką urwał się - nie wróciła do ośrodka, nie skontaktowała się też z bliskimi i znajomymi.