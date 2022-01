Zaginęła 16-letnia Nikola. Może przebywać z osobą poszukiwaną przez policję

Nikola Sokołowska na co dzień wraz z rodziną mieszka we Wrocławiu. Nastolatka po raz ostatni widziana była 2 stycznia 2022 roku. Właśnie tego dnia opuściła swoje miejsce zamieszkania, nie informując bliskich gdzie się udaje. 16-latka od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną, nie powróciła też do domu.