Wrocław pożegnał Antoniego Gucwińskiego. "Uczył wrażliwości do braci mniejszych"

Proboszcz wrocławskiej katedry zwrócił uwagę na to, że Antoni Gucwiński wraz z żoną Hanną miał wpływ na podejście wielu Polaków do zwierząt. - Dobrze pamiętamy programy w TVP, które prowadził przez 32 lata. Rzesze widzów siadały przed telewizorem, by towarzyszyć Antoniemu i jego żonie w tej wyprawie. Ponad 750 odcinków, wiele nagród i wyróżnień. To mówi wiele - dodawał ks. Cembrowicz, przytaczając później słowa św. Franciszka o konieczności pielęgnowania natury i zwierząt.