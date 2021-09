Zaginął po wieczorze kawalerskim. 28-letni Patryk nie żyje

"'Super Express" podał, że policja znalazła ciało poszukiwanego Patryka. Zwłoki wyłowiono ze stawu w okolicy Rasztowa. - Wstępnie mogę powiedzieć, że to Patryk C. Potwierdzi to jednak jeszcze identyfikacja przez rodzinę. Przyczynę zgonu poznamy po sekcji zwłok. Trwają czynności śledczych - poinformował w rozmowie z dziennikiem Tomasz Sitek z wołomińskiej komendy policji.