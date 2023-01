Zaginął 12-letni Artur. Policja prosi o pomoc

Szczęśliwy finał poszukiwań 13-latka z Dąbrowy

To kolejne poszukiwania w województwie śląskim w ostatnim czasie. Kilka dni temu informowaliśmy o zaginięciu 13-letniego chłopca z Dąbrowy Górniczej. Nastolatek wyszedł do apteki i nie wrócił do domu. Miał przy sobie telefon dziadka, jednak nie odbierał połączeń przychodzących.