Zagadkowa śmierć "szpiega Putina". Szokujące wyniki śledztwa

Hvaldimir, waleni z gatunku białucha arktyczna, zyskał medialne zainteresowanie w 2019 r., kiedy zbliżył się do rybaków na Morzu Norweskim, nosząc uprząż z mocowaniami do kamery i napisem "Equipment of St. Petersburg”. Podejrzewa się, że mógł być szkolony przez rosyjską marynarkę wojenną do zadań szpiegowskich.