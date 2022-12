Zadławił się orzeszkiem. Nowe informacje ws. 3-latka

Stan zdrowia chłopca bardzo ciężki

W sobotę rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala lekarz Adam Stangret poinformował, że 3-latek wymaga leczenia w ośrodku specjalistycznym. Przewieziono go do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziecko zostało przyjęte do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej w Poznaniu.