Zgładzili go. Poruszające słowa skazanego na śmierć w Mississippi

Przed straceniem 58-latek wygłosił krótkie oświadczenie. - Jeśli mógłbym, chciałbym przekazać, że bardzo przepraszam za wszystko, co zrobiłem - powiedział Loden cytowany przez "The Clarion-Ledger". - Wiem, że to są tylko słowa i nie mogę wymazać bólu, który spowodowałem. Starałem się przez ostatnie 20 lat każdego dnia zrobić jeden dobry uczynek, by chociaż odrobinę zrekompensować swoje czyny - podkreślił. Skazany zwrócił się też do swoich bliskich. - Kocham was - wyznał po japońsku swojej rodzinie.