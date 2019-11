Zadaj pytanie premierowi na Facebooku. Mateusz Morawiecki zaprasza do rozmowy na żywo

Wiem, że macie do mnie mnóstwo pytań. Bezpośredni kontakt z Polakami to coś, na czym zależy mi najbardziej - zachęca premier Morawiecki do spotkania na Facebooku. Początek w piątek o godzinie 20.30.

Pytania do Mateusza Morawieckiego można zostawiać pod postem zapowiadającym spotkanie lub zadać podczas spotkania (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

“Jako wielki fan nowoczesnych technologii cieszę się, że mam możliwość bezpośredniej rozmowy z każdym z Państwa. Już teraz zapraszam na kolejną sesję pytań i odpowiedzi NA ŻYWO. Postaram się kontaktować z Państwem w ten sposób jak najczęściej!” - pisze szef rządu na swoim oficjalnym kanale na Facebooku.

Pytania do Mateusza Morawieckiego można zostawiać pod postem zapowiadającym spotkanie lub zadać podczas spotkania.

To kolejne spotkanie premiera na żywo z internautami. Poprzednie - sprzed miesiąca - zgromadziło ponad 139 tys. widzów, ponad 2 tysiące komentarzy. Link do wideo ze spotkania został udostępniony ponad 400 razy.

