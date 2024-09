Zacznie się w piątek. Dwa kulminacyjne uderzenia opadów

- Potem z soboty na niedzielę te opady przesuwają się na wschód i w woj. śląskim w niedzielny poranek około godziny 8/9 te opady mogą osiągać 80 l na 12 godzin. Jeżeli faktycznie to się skumuluje, będzie to 1,5-miesięczna suma tego, co pada średnio we wrześniu - ocenia hydrolożka.