Zacznie się po weekendzie. Nawet 15 stopni

Pogoda na piątek

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i w Karpatach prognozowane są przelotne opady śniegu. Nad morzem możliwe będą burze. Temperatura maksymalna od -4 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 0 st. C na zachodzie i w centrum kraju, do 2 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat chłodniej, około -5 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem i wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 80 km/h. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.