Zaczął się hejt na ratowników z Zofiówki. Bo zarabiają na dodatku za godzinę akcji

- Wchodzą do szoli i już mają 500 zł. Każdy pcha się do ratownictwa, bo to dobre pieniądze. Teraz będą nabijać kieszenie - takie komentarze usłyszeliśmy od górników pod kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu. Ratownicy, którzy przed chwilą, byli jeszcze bohaterami stali się obiektem ataków.

Ratownicy górniczy dopiero co byli bohaterami akcji w Zofiówce. Teraz wytykane są im dodatki finansowe (WP.PL, Fot: Maciej Stanik)

Poszło oczywiście o pieniądze. Inni górnicy, pracujący w bezpiecznej części kopalni, nie są tak dobrze wynagradzani jak ratownicy górniczy, zaangażowani do prac przy zabezpieczaniu terenu katastrofy. Jak poinformował wiceprezes JSW Tomasz Śledź, formalnie akcja ratunkowa w Zofiówce trwa nadal, ponieważ na dole istnieje wciąż zagrożenie. W miejscu gdzie zginęło 5 górników, budowane są dwie zapory odcinające niebezpieczny obszar, z którego może uwolnić się metan. To zadanie powierzono zespołom ratowników górniczych, jako najbardziej doświadczonym. Akcja mają potrwać do 20 maja.

Kłótnia o 500 zł

Tymczasem w parku przed bramą kopalni dyskutują już przy gazetach niezadowoleni pracownicy JSW. - Taki ratownik wystarczy, że zjedzie na dół szolą (red - windą górniczą) i już ma 500 zł w kieszeni. Akcja jest sztucznie przedłużana, żeby ludzie z ratownictwa mogli zarobić - mówi jeden z pracowników kopalni. - Nie są bohaterami jak piszą dziennikarze. Dużo osób pcha się do ratownictwa, bo są stałe dodatki do pensji. Taką sobie wybrali robotę - wtrąca drugi z rozmówców. Dodaje, że media powinny się zainteresować ile roboczogodzin ratowniczych zgarnął sztab akcji ratunkowej z prezesem JSW na czele i współpracownikami.

To wcale nie pojedyncze głosy. Na głębokości 900 metrów trwała jeszcze akcja ratunkowa, a podobne komentarze pojawiały się wśród górników wychodzących z kopalni. Padały też pod tekstami na portalach internetowych relacjonujących akcję. Doszło do tego, że zarząd JSW zaapelował do mediów o moderowanie komentarzy pod tekstami, których treść rani uczucia rodzin i samych górników.

- Jeśli takie wypowiedzi się pojawiają o jest nam po prostu przykro. Górnik-ratownik schodząc pod ziemię bierze na siebie dodatkowe ryzyko. W razie tąpnięcia pożaru jest pierwsza osoba, która wchodzi do akcji - tłumaczy Robert Wnorowski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Ratownicy zabierają ze sobą 400 litrów tlenu. Zapas starcza na 4 godziny pracy

Jak zarabia ratownik

W akcji w Zofiówce brało udział ponad 2500 osób. Ratownicy dzielą na tych zawodowych z CSRG i oddziałów kopalni, oraz górników mających tzw. uprawnienia ratownicze. Wszyscy "Zawodowcy" w Polsce to nieliczna grupa około 130 osób. Musi być wspomagana zastępami górników-ratowników, którzy na co dzień pracują np. przy wydobyciu.

Ratownicy zarabiają średnio ok.7000 zł brutto, zazwyczaj więcej niż najciężej pracujący górnicy na ścianie. Otrzymują stały miesięczny dodatek do wynagrodzenia od 300 zł do 463,50 zł. (w zależności od tego w której spółce górniczej pracują). Pozostałe dodatki wynikają z zakresu wykonywanych prac, np: dodatek za prace profilaktyczne, za udział w akcji ratowniczej, za pracę w aparacie oddechowym. Roczne koszty górniczego ratownictwa to 669 mln zł. Dlatego wynagrodzenie za akcję trwającą dwa tygodnie prowokuje do złych słów.

Zgasił je wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. - Niejeden z nas, jakby usłyszał o tym, co przed nim, jeśli chodzi o akcję ratowniczą, pewnie miałby miękkie nogi. A ci mężczyźni podejmowali decyzje, szli i ratowali. Za to wielkie uznanie i podziękowanie - powiedział.