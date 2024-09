Zachodniopomorskie. Możliwe podtopienia. Podano miejscowości

Kopczyńska przyznała, że dochodzi do lokalnych zdarzeń związanych z przeciekaniem wałów, ale nie są to duże uszczerbki. - W jednym przypadku, na wysokości miejscowości Smolne, w gminie Jemielno (...) trwa akcja zabezpieczania wału. Władze gminy prewencyjnie wydały komunikat wzywający do ewakuacji - powiedziała, dodając, że na miejscu pracują strażacy.