Zachęcał 14-latkę, by wsiadła do jego auta. Od pasa w dół był nagi

Kujawsko-pomorska policja zatrzymała 41-latka, który nagabywał nastolatkę, by wsiadła do jego auta. Dziewczynka była przerażona. Mężczyzna, który proponował jej przejażdżkę był półnagi.

Ta historia rozegrała się w poniedziałek, na drodze w pobliżu miejscowości Kikół w woj. kujawsko-pomorskim. 14-letnia dziewczynka wracała ze szkoły do domu, gdy zatrzymał się obok niej ciemny samochód. Prowadzący go mężczyzna poprosił nastolatkę o wskazanie mu drogi do pobliskiej miejscowości - informuje rmf24.pl.