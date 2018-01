Dotarliśmy do pedofila z rejestru. "Dostaję groźby, muszę się ukrywać"

Marek nie ma jeszcze 30-tki. Wygląda, jak chłopak z sąsiedztwa. Szczupły, z dużymi oczami i lekko zaskoczonym wyrazem twarzy. Jest jedną z 800 innych osób, których dane wraz ze zdjęciem znajdują się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. - Właściwie od pierwszego dnia działania rejestru dostaję groźby - mówi Wirtualnej Polsce. Został skazany za zgwałcenie dziecka sąsiadów, które przyszło pożyczyć od niego pieniądze na jedzenie.

Statystyczny pedofil

Wiedzieli, dlaczego zniknął

Mężczyzna mieszka na wsi, gdzie i tak wszyscy wiedzieli, dlaczego zniknął na trzy lata. Dlatego się przeprowadził. Ale informacje z rejestru dotarły i tam. - Tylko że ja nic nie zrobiłem. Sąsiedzi na mnie donieśli, że coś ich dzieciom robię. Po złości to było, bo zacząłem dobrze zarabiać. A u nich bieda, pożyczali ciągle pieniądze. Dzieci po to wysyłali, a jak odmawiałem, to donieśli, że z ich dzieckiem coś robiłem. Wrobili mnie w więzienie. Pewnie sami te dzieci gwałcili. Ja na pewno nie. Mówiłem w sądzie, ale sędzia uwierzył im. Miał na to jakieś badania dzieci. Ale skąd wie, że to ja a nie ich ojciec? – próbuje przekonywać Marek.

Sądu nie przekonał. Obciążyły go przede wszystkim zeznania dziecka, biegłych oraz badania, które potwierdziły gwałt. W więzieniu spędził ponad trzy lata. - Mój ojciec to mało ze mną rozmawia od procesu. Z mamą mam lepszy kontakt. Nawet ciasto mi do więzienia przynosiła. Ciężko tam miałem. Wiadomo jak się traktuje pedofili. Ktoś doniósł, za co mnie skazali i się rozeszło po więzieniu. Bicie to najmniejsze zło, które mnie tam spotkało. Nikt nie wie, co tam robią z gwałcicielami. Nie chcieli mi pomóc, a wszyscy wiedzieli, co się dzieje w więzieniu. Potem już siedziałem cicho, z czasem trochę się znudzili i mnie zostawili, bo przyszli nowi na oddział – mówi. Dodaje, że wśród bliskich mu osób są takie, które nie uwierzyły, że jest niewinny. - Jak były święta, to nie przyszli na opłatek – wspomina.