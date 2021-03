Zabrze. Wskutek wybuchu "Mężczyzna wyleciał przez okno"

Do wybuchu doszło we wtorek około godziny 17.30 na 2 piętrze bloku mieszkalnego we wschodniej dzielnicy miasta Porembie przy ulicy Struzika. Jak relacjonuje w rozmowie z PAP starszy kapitan Wojciech Strugacz z zabrzańskiej straży pożarnej, poszkodowane zostały przynajmniej dwie osoba. Z budynku ewakuowanych zostało 20 mieszkańców. Pięć z nich musiało opuścić swoje lokale po drabinie.