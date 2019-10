Zabrze. Już 44 dzieci zatruło się salmonellą w żłobkach

Gliwicki sanepid potwierdził, że do zakażenia salmonellą doszło u 44 dzieci uczęszczających do trzech żłobków w Zabrzu. Dziesięcioro dzieci zostało odwiezionych do szpitala.

Dziesięcioro dzieci musiało być hospitalizowanych (East News, Fot: Piotr Kamionka)

- Badania potwierdziły zakażenie salmonellą u 44 dzieci uczęszczających do trzech żłobków w Zabrzu - powiedziała PAP Hanna Nabrdalik, zastępca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach.

Dziesięcioro dzieci miało poważne objawy i konieczna była hospitalizacja.

Posiłki do tych żłobków dostarczał Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" Caritas Diecezji Gliwickiej. Bakterie wykryto w próbkach surówki z białej kapusty.

Jedna z kuchni DDP, w której znaleziono skażoną surówkę, została zamknięta i poddana dezynfekcji.

Trzy osoby nosicielami bakterii

- Zleciliśmy również, aby w trybie natychmiastowym usunięto zaniedbania natury higienicznej. 17 osób personelu przeszło badania, trzy osoby z tego grona okazały się nosicielami bakterii, bez objawów choroby - powiedziała Hanna Nabrdalik.

Dom Dziennego Pobytu "Rodzina" zapewnia, że podjęto procedury naprawcze, np. wymieniono plastikowe pojemniki do przechowywania żywności oraz wprowadzono dodatkowe naświetlania jaj w odpowiednim stanowisku w kuchni. Zmodyfikowano także punkt oczyszczania pojemników po pozostałościach jedzenia i ponownie przeszkolono pracowników. Kuchnia została zdezynfekowana i poddana ozonowaniu.

