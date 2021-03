Zaborze. Znaleziono ludzkie szczątki. Wiadomo do kogo należały

Zbadano DNA

Jak podała małopolska policja, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu zabezpieczone kości, zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie zostały poddane badaniu przez biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz biegłych z zakresu genetyki sądowej.

Uzyskany w ten sposób profil DNA zmarłego biegli przekazali do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie porównano go z profilami zgromadzonymi w policyjnej bazie danych osób zaginionych.

Zaginął 10 lat temu

Okazało się, że identyczny profil DNA znajduje się już policyjnej bazie. Należy do zaginionego 15 maja 2011 roku 79-letniego mieszkańca Oświęcimia.

79-latek wyszedł z domu w niedzielę 15 maja 2011 r. na popołudniowy spacer. Do domu nie wrócił. Bliscy powiadomili policję, ale poszukiwania nie przynosiły efektu. "Pobrano wówczas materiał biologiczny ze szczoteczki do zębów zaginionego. Jego profil genetyczny zarejestrowano w Komendzie Głównej Policji w zbiorze danych DNA, co umożliwiło teraz identyfikację i powiadomienie rodziny o losie mężczyzny" – wskazał Gleń.