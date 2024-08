Zabójstwo w Białym Dunajcu. "Kompletnie nieobecny i wyłączony"

Zgłoszenie o śmierci 14-latka policja otrzymała w środę około godz. 7:30. Ciało chłopca znajdowało się w jednym z pensjonatów położonych w gminie Biały Dunajec. Na miejsce ruszyły patrole policji z Zakopanego i Nowego Targu. Zatrzymany został 45-letni mężczyzna. Nieoficjalnie to ojciec chłopca, który przyjechał do pensjonatu jeszcze z dwoma synami w wieku ok. 3-4 lat i 7-8 lat.