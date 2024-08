Kulisy mordu w Żninie. Sprawca polował z nożem na ulicy

Śledczy nie musieli długo szukać sprawcy, bo on od razu udał się na komendę, by zgłosić, co się stało. Był pijany, więc przesłuchano go dopiero w niedzielę. Pomagał również zrekonstruować zbrodnię w miejscu popełnionego czynu. W poniedziałek sąd zgodził się na jego tymczasowy areszt.