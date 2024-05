Zabójstwo Polaka w Szwecji. Kolejna osoba zatrzymana

Polak zabity w Szwecji. Prokurator: Wyjaśnienie sprawy to kwestia czasu

Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutu morderstwa. Prokurator Jaeverfelt wyraził jednak przekonanie, że wyjaśnienie tej sprawy "to tylko kwestia czasu". W środę policjanci i żołnierze przeszukiwali las w Varby, dzielnicy sąsiadującej ze Skarholmen, gdzie doszło do zabójstwa. Mundurowi poszukiwali broni, która posłużyła do zabicia Polaka.