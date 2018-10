Zabójstwo Pauliny D. Sekcja zwłok potwierdziła wcześniejsze ustalenia

Przyczyną śmierci 28-letniej Pauliny D. były rany kłute szyi. Sekcji zwłok pozwoliła też stwierdzić, że kobieta doznała obrażeń wskazujących na pobicie. Sprawca zbrodni jest poszukiwany.

Jak przekazał dziennikarzom rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowe w Łodzi Krzysztof Kopania, w czasie sekcji zwłok zabezpieczono próbki do dalszych badań. Dzięki nim śledczy dowiedzą się czy ofiara była pod wpływem substancji odurzających. – Potrzebujemy na to kilku, kilkunastu dni. Trudno to przewidzieć, bo wszystko zależy od tego, jak będą przebiegać badania i co uda się ustalić – powiedział Krzysztof Kopania.