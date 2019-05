Zabójstwo Pauliny D. Jest decyzja ukraińskiego sądu ws. ekstradycji Mamuki K.

Sąd Rejonowy w Kijowie uchylił decyzję ws. wydania Polsce Gruzina, podejrzanego o brutalne zabójstwo 28-latki z Łodzi. Jeżeli postanowienie się uprawomocni to Mamuka K. może nie odpowiedzieć za zbrodnię.

Ukraińska Prokuratura Generalna zaskarżyła już postanowienie Sądu Rejonowego. - Jeżeli decyzja zostanie utrzymana to Mamuka K. będzie mógł wyjść na wolność, bo nie będzie podstaw do przetrzymywania go w areszcie - mówi w rozmowie z portalem jego obrońca. Wtedy Gruzin mógłby uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię.

Wniosek o ekstradycję 40-latka został złożony w listopadzie 2018 r. Brat Pauliny D. zarzuca rządowi nieporadność. Twierdzi m.in., że skoro Polska na różne sposoby pomaga Ukrainie, to ma wystarczającą kartę przetargową, by ściągnąć Mamukę K. do kraju. Jak dodaje to ma być gra na korzyść Gruzina. Dodatkowo sugeruje, że Polacy nie mogą czuć się bezpiecznie we własnym kraju.