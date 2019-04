Ekstradycja gruzińskiego mordercy. Mamy stanowisko ministra Zbigniewa Ziobry

Jest zgoda ukraińskich władz na ekstradycję Mamuki K., Gruzina, który brutalnie zamordował Paulinę D., mieszkankę Łodzi. Mamy oficjalne stanowisko ministerstwa sprawiedliwości w tej sprawie. Po uprawomocnieniu się decyzji, obywatel Gruzji trafi do aresztu do Polski.

- W wyniku poczynionych starań władze Ukrainy zgodziły się już wydać ściganego do Polski. Ta decyzja nie jest jednak jeszcze prawomocna. Podejrzany pozostanie w areszcie do czasu zakończenia całej procedury ekstradycyjnej. Ministerstwo Sprawiedliwości zabiega, by stało się to jak najszybciej. Żadna osoba podejrzana o dokonanie w naszym kraju przestępstwa nie może czuć się bezkarna dzięki przebywaniu za granicą. – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik ministerstwa sprawiedliwości Jan Kanthak.