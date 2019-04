Zabójstwo Pauliny z Łodzi. Gruzin w końcu trafi do aresztu w Polsce

Jak ustaliła Wirtualna Polska, obywatel Gruzji Mamuka K. trafi z ukraińskiego aresztu do Polski na początku następnego tygodnia. Według śledczych, to on brutalnie zamordował 28-letnią mieszkankę Łodzi Paulinę D. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.

Mamuka K. i zamordowana Paulina D. (Policja)

Informację potwierdziliśmy w dwóch źródłach zbliżonych do ministerstwa sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej. Wynika z nich, że Mamuka K. będzie przetransportowany do polskiego aresztu w poniedziałek.

Przypomnijmy, że wniosek o ekstradycję Gruzina został podpisany 15 listopada 2018 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. - Oczekujemy, że władze ukraińskie wydadzą nam tego człowieka, bo czyn jest bardzo poważny, dowody są, jak się wydaje, mocne, a sprawa jest głośna i w zainteresowaniu opinii publicznej – mówił wówczas wiceminister Piebiak. Dodał, że podejrzany nie jest obywatelem Ukrainy, więc "kwestie związane z ewentualnym zakazem wydawania własnych obywateli nie wchodzą w grę".

Dlaczego procedura ekstradycyjna trwała tak długo? Jedna wersja mówi o tym, że czasochłonna była wymiana dokumentów między resortami sprawiedliwości Polski i Ukrainy. Druga, że ukraińskie służby przetrzymując gruzińskiego obywatela próbowały coś ugrać w relacjach ze służbami Gruzji.

Po przewiezieniu na terytorium Polski, Mamuka K. będzie przesłuchany, zostaną przedstawione mu zarzuty i trafi do aresztu. O procedurze w rozmowie z WP mówił jakiś czas temu Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej prokuratury. - Czekamy na możliwość przesłuchania podejrzanego. Zależy nam, żeby stało się to jak najszybciej. Obecnie na nasz wniosek przebywa on w areszcie esktradycyjnym na Ukrainie. Nie mamy informacji jaka będzie jego postawa podczas przesłuchania. Czy się przyzna i będzie składał wyjaśnienia, czy jednak odmówi składania zeznań – mówił Kopania. To właśnie łódzcy śledczy prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Pauliny D.

Do brutalnego zabójstwa 28-letniej Pauliny D., mieszkanki Łodzi doszło 20 października ubiegłego roku. Na ciele ofiary stwierdzono ślady pobicia i rany kłute szyi. Mamuka K. uciekł na Ukrainę. Policja zatrzymała go 1 listopada w Kijowie. Wcześniej w tej sprawie, pod zarzutem składania fałszywych zeznań, aresztowano trzy osoby. To 44-letnia obywatelka Białorusi oraz dwóch Gruzinów.