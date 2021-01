Zabójstwo Patrycji z Bytomia. Sprawca nie trafi do więzienia. "Przesądziły o tym godziny"

15-letni Kacper, który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Patrycji z Bytomia, nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej - potwierdza prokuratura. Najsurowsza kara, jaka mu grozi to pobyt w zakładzie poprawczym do czasu osiągnięcia 21 lat.

Chłopak, który przyznał się do zabicia 13-letniej Patrycji z Bytomia, nie podlega odpowiedzialności karnej. Źródło: Śląska Policja , Fot: materiały prasowe