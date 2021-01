Patrycja z Bytomia nie żyje. 15-latek ma zostać przesłuchany. Nie odpowie jako dorosły?

Zaginięcie 13-latki. Kacper S. zmienił wersję wydarzeń

Wtedy 15-latek zmienił wersję wydarzeń. Twierdził, że ktoś ich napadł i zadał 13-latce liczne rany kłute. Funkcjonariusze wciąż poszukują narzędzia zbrodni. Sprawdzają, czy 15-latek wziął je wcześniej z domu z zamiarem dokonania zbrodni, czy był to efekt kłótni i spontanicznego działania. Portal rm24.pl podaje, że nastolatek ma być dziś przesłuchiwany w obecności rodzica. Może też zostać doprowadzony do sądu.

Znów zgrzyt w koalicji. Jacek Ozdoba: nie zgodzę się z posłem Michałem Wypijem

Śmierć Patrycji z Bytomia. 15-latek nie będzie odpowiadał jak dorosły?

Do zabójstwa Patrycji z Bytomia miało dojść we wtorek. W tym momencie Kacper S. miał 14 lat, urodziny miał dzień po zbrodni. Jest to o tyle ważne, że za przestępstwo nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17 lat, ale w wyjątkowych okolicznościach do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięty 15-latek. Decyzję ws. Kacpra S. podejmie sąd rodzinny. Jeśli nastolatek trafi do poprawczaka, może go opuścić w wieku 21 lat.