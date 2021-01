Śląsk. Nie żyje zaginiona 13-latka. Nieoficjalnie: została zamordowana

13-letnia Patrycja z Bytomia zaginęła we wtorek. Po godzinie 18 oddaliła się w stronę ulicy Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Wcześniej nastolatka pokłóciła się ze znajomymi.

Śląsk. Tragiczny finał poszukiwań 13-letniej Patrycji

Nie żyje zaginiona Patrycja. "Super Express": 13-latka była w ciąży

Jak przekazał serwis "Super Expressu", nastolatka miała rany kłute szyi oraz klatki piersiowej. Miejsce, w którym ujawniono zwłoki Patrycji, miał wskazać jej kolega, 15-letni Kacper S. W dniu zaginięcia przebywał on z Patrycją.

Tabloid ujawnił także, że 13-latka miała być w ciąży ze wspomnianym 15-latkiem. Źródła "SE" twierdzą, że to on miał się przyznać do morderstwa.