Zabójstwo niemowlęcia w Ełku. Ojciec 2-miesięcznego chłopca skazany

Karę 25 lat więzienia usłyszał w piątek Damian P. Mężczyzna został skazany za znęcanie się i zabójstwo 2-miesięcznego syna. Wyrok jest prawomocny. Do tragedii doszło ponad dwa lata temu.

Do tragedii doszło 15 listopada 2017 r. w Ełku w woj. warmińsko-mazurskim. Do szpitala trafiło 2-miesięczne niemowlę z wieloma obrażeniami. Stan dziecka był ciężki. Miało wewnętrzne złamania, krwiaki i obrażenia głowy. Okazało się, że 25-letni ojciec sam zajmował się synem, matki nie było w domu. To Damian P. wezwał pogotowie do chłopca. Dwa tygodnie później chłopiec zmarł.