Zabójstwo nauczycielki z Iowa. Ciało zostawili w parku

Dramat w USA. Uczniowie zabili nauczycielkę. Jeden współpracuje

Potwierdzałyby to zeznania jednego z 16-latków, który potwierdził, że w czasie, w którym najprawdopodobniej doszło do zabójstwa nauczycielki, przebywał on w parku, gdzie miała nastąpić zbrodnia. Wciąż nie wiadomo jednak, co było motywem zbrodni.